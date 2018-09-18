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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 9:51 18.09.2018 - 09:51

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Пекин. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Китай ответит на новые пошлины на импорт китайских товаров в США аналогичными мерами и в те же сроки - с 24 сентября, объявило во вторник министерство торговли КНР.

Как говорится в заявлении китайского министерства, которое цитирует Dow Jones, пошлины США стали новым фактором неопределенности для китайско-американских переговоров.

"Для защиты своих законных прав и интересов, а также мирового порядка свободной торговли Китаю придется принять ответные меры", - отмечается в документе.

Китай пока не опубликовал подробные планы ответных действий, суммы и списки товаров. Аналитики отмечают, что реакция Пекина крайне сдержанная. В том числе КНР пока не отказывается от переговоров, хотя торговая делегация Китая может отменить планировавшийся визит в США в знак протеста.

Единственным способом урегулирования торговых споров являются равные переговоры на основах взаимного уважения, однако США не демонстрируют готовности к ним, цитирует агентство Bloomberg выступление официального представителя МИД КНР Гэна Шуана на брифинге во вторник. Китай не приемлет односторонних действий США и торгового протекционизма, добавил он.

В ночь на вторник Вашингтон сообщил о введении 10-процентных пошлин на китайские товары на сумму в $200 млрд в год с 24 сентября и предупредил, что тариф вырастет до 25% с 1 января 2019 года, если Пекин не пойдет на уступки.

Более того, президент США Дональд Трамп предупредил, что в случае зеркальных мер со стороны Китая пошлины могут быть дополнительно распространены на товары на сумму в $267 млрд. Таким образом, с учетом уже действующих мер на $50 млрд пошлинами будет обложен практически весь объем китайского импорта в США, который превышает $500 млрд в год.

Вместе с тем Китай импортирует из США товары и услуги менее чем на $190 млрд в год. Предполагается, что ответные меры Пекина будут зеркальными не в абсолютном выражении, но в процентном соотношении с общим объемом импорта из США.

Биржи материкового Китая были закрыты к моменту публикации сообщения китайского министерства торговли. Гонконгский фондовый индекс Hang Seng вырос на 0,6%. Большинство европейских фондовых индексов сдержанно повышаются, фьючерсы на фондовые индексы США также растут.

Золото подешевело на 0,5%, опустившись ниже $1200 за тройскую унцию, цены на нефть продолжают умеренное снижение (на 0,2-0,3%).

Доллар США стабилизировался в паре с евро, резко сократил подъем по отношению к японской иене и продолжил снижение в парах со многими другими валютами. Юань опустился в паре с долларом менее чем на 0,1% на торгах в Гонконге.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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