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Этот контент был опубликован 15 июня 2018 г. 19:53 15.06.2018 - 19:53

Пекин. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Китай вводит пошлины на импорт ряда американских товаров с 6 июля в ответ на решение США, сообщает в пятницу агентство "Блумберг".

Ранее министерство торговли Китая сообщило, что КНР немедленно ответит на введение пошлин на ввоз китайских товаров в США аналогичными мерами. Кроме того, в Пекине заявили, что "все экономические и торговые достижения, которые ранее были достигнуты двумя сторонами, потеряют силу".

Управление торгового представителя США объявило о введении дополнительных пошлин в размере 25% на 1,1 тыс. наименований китайских товаров на общую сумму примерно в $50 млрд. Власти США обосновали такую меру кражей интеллектуальной собственности и кибератаками.

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