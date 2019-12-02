Этот контент был опубликован 2 декабря 2019 г. 8:50

Пекин. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Пекин в понедельник объявил о введении санкций в отношении нескольких американских неправительственных организаций в ответ на принятие в США закона о правах человека и демократии в Гонконге, сообщило Центральное телевидение КНР со ссылкой на заявление представителя МИД КНР Хуа Чуньин, прозвучавшее на брифинге в понедельник.

"Недавно США приняли закон о правах человека и демократии в Гонконге, проигнорировав протест Китая по этому вопросу. Это серьезное нарушение международного права и базовых принципов международных отношений, а также является вмешательством во внутренние дела Китая", - сказала она.

"Китай принял решение ввести санкции в отношении нескольких неправительственных организаций США, в частности Национального демократического института, Human Rights Watch и Freedom House", - добавила Хуа Чуньин.

президент США Дональд Трамп 28 ноября информировал о подписании двух законопроектов по Гонконгу, ранее представленных двумя палатами американского Конгресса: "О правах человека и демократии в Гонконге", а также о запрете на поставки гонконгской полиции специальных средств, которые используются для противостояния демонстрантам.

"Я подписал эти законопроекты из уважения к председателю Си (председатель КНР Си Цзиньпин - ИФ), Китаю и народу Гонконга. Они вводятся в действие в надежде, что лидеры и представители Китая и Гонконга смогут мирно урегулировать разногласия, что будет способствовать общему долгосрочному миру и процветанию", - говорится в распространенном заявлении Трампа.

С подписанием законопроектов президентом они становятся законами.

Одобрение законопроектов Конгрессом вызвало решительный протест в Пекине.

После их подписания Китай предупредил США, что может принять соответствующие контрмеры в ответ на принятие закона "О правах человека и демократии в Гонконге", ответственность за их последствия будет лежать на американской стороне, о чем заявил МИД КНР.

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