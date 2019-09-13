Этот контент был опубликован 13 сентября 2019 г. 11:46

Пекин. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Правительство Китая приняло решение возобновить покупку определенного объема соя-бобов и свинины, а также других сельскохозяйственных товаров в США и освободить эти категории товаров от дополнительных импортных пошлин, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на министерство торговли КНР.

Объем закупок не уточняется.

"Есть надежда, что США ответят взаимностью на жест доброй воли со стороны Китая, приняв реальные меры", - написал редактор издания Global Times Ху Сицзинь, за словами которого внимательно следят трейдеры, учитывая его связи с властями КНР.

Решение было принято на волне потепления в торговых отношениях между двумя странами в преддверии визита китайской делегации в Вашингтон для участия в новом раунде переговоров по торговому соглашению. Ранее президент США Дональд Трамп отложил повышение пошлин на китайские товары стоимостью $250 млрд на две недели ввиду празднования 70-летия КНР.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что советники Трампа рассматривают возможность заключения временного соглашения с КНР, которое позволит им избежать запланированного на декабрь повышения пошлин на популярные потребительские товары, включая смартфоны и ноутбуки.

По словам источников, Вашингтон ждет от Пекина ответных действий, включая увеличение закупок сельскохозяйственной продукции, и обещаний не нарушать права на интеллектуальную собственность.

В начале недели власти КНР обнародовали список американских товаров, которые будут освобождены от введенной в прошлом году 25%-ной пошлины на импорт. В список вошли 16 товаров, включая лекарственные препараты, пестициды и лубриканты, однако важные статьи американского сельскохозяйственного экспорта, включая соя-бобы и свинину, в нем упомянуты не были.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

йй ак ан

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!