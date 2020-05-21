Этот контент был опубликован 21 мая 2020 г. 11:37

Пекин. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Китай официально выдвинул кандидатуру действующего президента Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) Цзинь Лицюня на второй срок, объявило министерство финансов КНР.

Он был избран главой АБИИ на пятилетний срок в 2016 году, когда эта финансовая организация начала свою деятельность.

За прошедшие четыре года количество членов АБИИ выросло с 57 до 102, среди них - страны Азии, Европы, Северной и Южной Америки, Африки и Океании. Банк одобрил 71 проект на общую сумму $14,27 млрд в сфере энергетики, транспорта, финансов, водного хозяйства и градостроительства.

По соглашению о создании АБИИ, президент организации должен быть гражданином одного из государств-членов, расположенного в регионе деятельности банка. Выборы президента должны пройти в соответствии с открытой, прозрачной процедурой, учитывающей заслуги кандидатов.

На этой неделе был дан старт процессу выборов второго президента АБИИ, он будет избран в ходе пятого ежегодного совещания совета директоров банка, запланированного на 28 июля 2020 года.

Новый глава вступит в должность 16 января 2021 года.

АБИИ, штаб-квартира которого находится в Пекине, был официально учрежден 57 странами в конце 2015 года с уставным капиталом в $100 млрд. Китаю, который был инициатором создания банка, принадлежит 26,06%, Индии - 7,5%, России - 5,92%.

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