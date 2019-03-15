Этот контент был опубликован 15 марта 2019 г. 4:36

Пекин. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян считает, что диалог по вопросам денуклеаризации Корейского полуострова должен быть продолжен.

"Мы считаем, что поддержание контактов лучше, чем отсутствие контактов. Мы должны проявлять сдержанность, использовать представившиеся возможности, особенно положительные факторы, которые проявились в последнее время. Надо продвигать вперед диалог, особенно диалог между Северной Кореей и США, чтобы добиться результатов, которых все ждут", - сказал премьер на пресс-конференции в Пекине по завершении сессии ВСНП.

Он отметил, что проблема Корейского полуострова сложна и существует длительное время, ее нельзя решить моментально.

1гк гс

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