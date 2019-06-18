Этот контент был опубликован 18 июня 2019 г. 7:23

Пекин. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Китай не намерен мириться с попытками некоторых иностранных представителей вмешиваться в его внутренние дела, включая события в Гонконге, и выдвигать необоснованные обвинения, заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

В ответ на вопрос о том, будет ли на предполагаемой встрече председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на саммите G20 в японской Осаке обсуждаться вопрос о массовых выступлениях в Гонконге, дипломат сказал, что китайская сторона готова разъяснять иностранным лидерам свою внутреннюю политику.

"Однако если кто-то предубежденно относится к внутренним делам Китая, выдвигает необоснованные обвинения в адрес китайских властей в связи с тем, что произошло в специальном административном районе Китая Гонконге, и даже пытается вмешаться во внутренние дела Китая, то КНР категорически выступает против этого", - подчеркнул Лу Кан.

Что касается возможности встречи лидеров Китая и США, он заявил: "Наш подход к этому вопросу не изменился. Действительно, в последнее время американская сторона неоднократно говорила, что надеется на проведение такой встречи. Если по этому вопросу появятся новости, мы своевременно их огласим".

В то же время, он сказал, что правительство КНР будут продолжать поддерживать главу администрации Гонконга Кэрри Лам, несмотря на массовые протесты в этом специальном административном районе.

"Центральные власти КНР продолжат поддерживать главу исполнительной власти (Гонконга - ИФ) и усилия администрации специального административного района в соответствии с законом", - заявил дипломат.

Массовые протесты развернулись в Гонконге накануне намеченного на 12 июня рассмотрения в законодательном собрании поправок к закону об экстрадиции. Эти поправки предусматривают право властей Гонконга выдавать материковому Китаю и другим странам, с которыми у них нет соглашения об экстрадиции, подозреваемых в совершении преступлений.

На прошлой неделе властями было принято решение отложить рассмотрение поправок к законопроекту, а глава Гонконга Кэрри Лам в правительственном заявлении в субботу принесла извинения за то, что не было в полной мере учтено мнение населения по поводу поправок.

Пекин поддержал решение администрации Гонконга отложить на неопределенный срок рассмотрение поправок.

1гк ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!