Этот контент был опубликован 30 мая 2019 г. 15:32

Пекин. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Китай выступает против торговой войны с США и обвиняет Вашингтон в "экономическом терроризме", сообщают местные СМИ.

"Мы против торговой войны, но мы не боимся ее. В торговой войне нет победителя", - сказал заместитель министра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй.

По его словам, США осознанно разжигают торговую войну. "Это осознанное разжигание торговой войны - не прикрытый ничем экономический терроризм, экономический шовинизм и экономическая травля", - добавил заместитель главы МИД Китая.

Чжан Ханьхуэй указал, что Пекин не поддерживает политику систематического использования таких мер, как санкции, повышение пошлин и протекционизма.

Он отметил, что торговый конфликт между США и КНР окажет значимый негативный эффект на развитие мировой экономики.

США и Китай ведут переговоры по торговым проблемам, которые пока не привели к какому-либо конкретному результату.

Повышение пошлин на импортируемые США китайские товары стоимостью $200 млрд в год вступило в силу 10 мая 2019 года. После этого президент США Дональд Трамп дал указание своей команде приступить к подготовке к введению повышенных таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары стоимостью еще на $300 млрд.

Китай, в свою очередь, с 1 июня вводит повышенные пошлины на американские товары стоимостью $60 млрд.

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