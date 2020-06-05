Этот контент был опубликован 5 июня 2020 г. 5:05

Пекин. 5 июня. ИНТЕРФАКС - В мае текущего года Китай отправил в Европу 1 тыс. 33 контейнерных железнодорожных состава, что на 43% больше в годовом исчислении, сообщили местные СМИ со ссылками на данные Китайкой железнодорожной корпорации.

Всего было перевезено 93 тыс. контейнеров, рост по сравнению с маем 2019 года составил 48%, отмечается в сообщении.

СМИ подчеркивают, что эти месячные показатели являются самыми высокими в истории.

Грузоперевозки "способствуют глобальной борьбе с пандемией коронавируса, обеспечению стабильной и беспрепятственной международной цепочки поставок, развитию внешней торговли Китая и средством поддержки китайской промышленности", подчеркивается в сообщениях.

По данным СМИ, для повышения эффективности перевозок, снижения затрат на логистику во время пандемии с железнодорожными ведомствами Белоруссии, Германии, Казахстана, Монголии, Польши, России и других стран был создан механизм регулярных видеоконференций.

1гк аг

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции