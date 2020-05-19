Этот контент был опубликован 19 мая 2020 г. 17:54

Пекин. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Расходы бюджета Китая в январе-апреле снизились на 2,7% относительно аналогичного периода прошлого года и составили 7,36 трлн юаней, свидетельствуют данные министерства финансов страны.

Доходы бюджета упали на 14,5%, до 6,21 трлн юаней ($875 млрд), на фоне мер по борьбе с распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и налоговыми послаблениями.

Темпы падения поступлений в бюджет продолжают ускоряться по сравнению с 14,3% в первом квартале и 9,9% в январе-феврале, отмечает агентство "Синьхуа".

При этом налоговые поступления в январе-апреле рухнули на 16,7% - до 5,31 трлн юаней, в том числе сбор НДС сократился на 24,4%.

Служба финансово-экономической информации

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