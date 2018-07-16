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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 8:39 16.07.2018 - 08:39

Пекин. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Потребление электроэнергии в Китае, считающееся одним из основных параметров оценки экономической активности в стране, в первом полугодии 2018 года увеличилось на 9,4% относительно того же периода годом ранее и достигло 3,23 трлн кВт.ч, сообщило Государственное управление по делам энергетики страны.

В том числе рост спроса на электричество в сельском хозяйстве составил 10,3%, в промышленном секторе - 7,6%, в сфере услуг - 14,7%. Население увеличило потребление электроэнергии на 13,2%.

В июне объем спроса составил 566 млрд кВт.ч, что на 8% превышает показатель за тот же месяц прошлого года, сообщает агентство "Синьхуа".

По итогам 2017 года потребление электроэнергии в КНР выросло на 6,6% и достигло 6,31 трлн кВт.ч.

Служба энергетической информации

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