Этот контент был опубликован 26 декабря 2019 г. 11:41

Пекин. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Власти Китая в начале 2020 года представят трехлетний план реформирования государственных предприятий, направленный на повышение эффективности сектора и превращение этих компаний в лидеров мирового уровня, сообщает Bloomberg со ссылкой на китайские государственные СМИ.

План предусматривает ужесточение оценки эффективности госкомпаний и достижение "новых прорывов" в привлечении большего числа стратегических инвесторов из частного сектора, заявил глава Комитета по контролю и управлению государственным имуществом (SASAC) при Госсовете КНР Хао Пэн, которого цитирует китайское издание China Securities Journal.

По его словам, начиная с 2020 года правительство будет использовать два новых показателя - операционную маржу и инвестиции в исследования и разработки - для оценки эффективности деятельности госпредприятий центрального подчинения в дополнение к чистой прибыли, общей прибыли и соотношению активов и задолженности.

Ожидается, что Пекин обнародует трехлетний план действий по реформированию госпредприятий в первом квартале 2020 года. Эти меры призваны придать "новый импульс" рынку капитала страны, оживить реальную экономику и сократить избыточные мощности, пишет газета China Daily со ссылкой на главного научного сотрудника China Enterprise Research Institute Ли Цзиня.

Кроме того, по информации China Daily, Китай в следующем году ускорит реформу по введению смешанной формы собственности, а также реорганизацию и секьюритизацию активов своих государственных предприятий, чтобы создать группу "компаний мирового класса".

Замедление экономического роста и снижение цен производителей отрицательно сказываются на прибыли государственных компаний КНР в этом году. Совокупная прибыль госпредприятий в январе-ноябре выросла на 5,3% относительно того же периода прошлого года и составила 3,2 трлн юаней ($456 млрд), сообщило министерство финансов страны.

Таким образом, темпы роста немного замедлились по сравнению с подъемом на 5,4% за десять месяцев текущего года.

Выручка госпредприятий в январе-ноябре повысилась на 6,4% - до 55,75 трлн юаней.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

ва ск*

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