Этот контент был опубликован 8 мая 2020 г. 16:54

*** КНР верит в победу России над коронавирусом и готов оказывать помощь

Пекин. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным поздравил Россию с 75-й годовщиной в Великой отечественной войне и заявил, что Китай готов отстаивать итоги Второй мировой войны.

Китайский руководитель подчеркнул, что "Китай вместе с Россией готов решительно отстаивать итоги Второй мировой войны, международную справедливость", а также "вносить вклад в мировое развитие".

Си Цзиньпин отметил, что Китай и Россия, как постоянные члены СБ ООН, "несут особую ответственность за защиту международного мира".

Он высоко оценил меры российского руководства по преодолению распространения коронавируса в стране и выразил уверенность, что Россия сможет одержать победу над инфекцией, заявив, что Китай готов продолжить оказание помощи и поддержки.

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