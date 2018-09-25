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Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 7:07 25.09.2018 - 07:07

Пекин. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Китай выступает за решение торговых разногласий с США путем переговоров, однако они должны проходить на равноправной основе и при отсутствии давления, заявил замминистра коммерции КНР Ван Шоувэнь.

"Только от американской стороны зависит, когда Китай сможет возобновить торговые переговоры с Соединенными Штатами. Мы выступаем за разрешение торговых трений посредством переговоров, однако они должны вестись на основе равенства и взаимного уважения", - заявил он на пресс-конференции.

Замминистра отметил, что новые тарифы на китайские товары, введенные США, означают, что переговоры будут проходить в условиях, когда США "приставили Китаю пистолет к виску".

Он сказал, что нельзя назвать ранее проведенные китайско-американские консультации по торговле бесполезными, однако США отошли от своих обещаний, введя на торговлю с КНР новые ограничения.

С понедельника, 24 сентября, США ввели 10-процентные пошлины на китайские товары на сумму в $200 млрд в год, и предупредили, что тариф вырастет до 25% с 1 января 2019 года, если Пекин не пойдет на уступки.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что в случае зеркальных мер со стороны Китая пошлины могут быть дополнительно распространены на товары на сумму в $267 млрд. Таким образом, с учетом уже действующих мер на $50 млрд пошлинами будет обложен практически весь объем китайского импорта в США, который превышает $500 млрд в год.

По сообщениям американских СМИ, в сложившихся условиях Китай может отказаться от переговоров по торговым разногласиям, с инициативой проведения которых выступил Вашингтон.

Китайско-американским торгово-экономическим отношениям причинен серьезный ущерб из-за позиции Вашингтона, говорится в выпущенной в понедельник Госсоветом КНР "Белой книге" по данной проблеме.

В ней отмечается, что, благодаря усилиям обеих сторон, в течение 40 лет эти отношения развивались успешно, преодолевая неизбежные трудности и преграды.

"С приходом в 2017 году к власти, новое американское правительство провозгласило лозунг "Америка превыше всего", отказалось от взаимного уважения, равноправных консультаций, других основных принципов международных отношений, проводит политику односторонних выгод, протекционизма и торгового гегемонизма", - подчеркивается в "Белой Книге".

1гк гс

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