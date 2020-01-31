Этот контент был опубликован 31 января 2020 г. 2:55

Пекин. 31 января. ИНТЕРФАКС - Китай принимает все возможнее меры по борьбе с распространением коронавируса нового типа и готов к широкому международному сотрудничеству в этой области, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Китай готов продолжать работать с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и странами мира в целях обеспечения глобальной и региональной безопасности в области общественного здравоохранения", - говорится в заявлении дипломата в связи с тем, что накануне ВОЗ объявила вспышку "уханьского" коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Хуа Чуньин отметила, что с начала распространения заболевания "китайское правительство приняло всеобъемлющие и жесткие меры по профилактике и контролю, многие из которых выходят далеко за рамки требований международных медико-санитарных правил".

"Мы полностью уверены в том, что способны победить эту вспышку", - подчеркнула представитель МИД, чье заявление размещено в пятницу на сайте ведомства.

Как сообщалось, в пятницу по состоянию на 00:00 часов по местному времени (19:00 мск четверга) с декабря прошлого года, когда вызывающий пневмонию коронавирус начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Уханя, в стране зарегистрировано 9 тыс. 692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного прохождения курс лечения из медучреждений выписан 171 человек.

1гк тг

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