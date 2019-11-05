Этот контент был опубликован 5 ноября 2019 г. 1:55

Вашингтон. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - В преддверье подписания первой фазы американо-китайского торгового соглашения Пекин пытается добиться от Вашингтона отмены пошлин в 15%, веденных на китайские товары стоимостью $112 млрд с 1 сентября текущего года, сообщает издание Politico со ссылкой на информированные источники.

Газета Financial Times также сообщила, что Белый дом рассматривает вопрос о возможной отмене тарифов на ряд китайских товаров, в частности, на одежду, бытовую технику и мониторы стоимостью $112 млрд. Однако решение, по данным СМИ, пока не принято.

Президент США Дональд Трамп сообщил ранее, что переговоры по первой фазе соглашения идут успешно, он надеется заключить сделку с председателем КНР Си Цзиньпином, когда работа над соглашением будет завершена.

Китайская сторона также заявила о положительном движении в ходе торговых переговоров.

Министерство коммерции КНР по итогам состоявшейся телефонной беседы главы делегации Китая вице-премьера Лю Хэ с американскими переговорщиками торгпредом Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучиным сообщило: "Стороны провели искреннее и конструктивное обсуждение по решению ключевых вопросов, вызывающих озабоченности и достигли принципиального консенсуса".

Трамп в качестве места подписания соглашения назвал американский штат Айова, однако МИД КНР пока не подтвердил готовность китайской стороны к проведению встречи. Представитель китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуан в понедельник на брифинге, отвечая на вопросы журналистов, ограничился заявлением, что лидеры двух стран "находятся в постоянном контакте".

Ранее планировалось, что соглашение может быть подписано в ходе саммита АТЭС в Чили, однако чилийский президент отменил проведение саммита на своей территории.

1гк тг

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