Этот контент был опубликован 19 апреля 2020 г. 8:57

Вашингтон. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Китай был недостаточно откровенен и скрывает часть информации, касающейся истоков и распространения коронавируса, заявила министр иностранных дел Австралии Марис Пейн.

Она в интервью телеканалу АВС сказала, что ее "озабоченности по поводу открытости Китая находятся в очень высокой точке".

"Вопросы, связанные с коронавирусом, являются вопросами для проведения независимого расследования, я думаю, что важно, чтобы мы сделали это", - сказал Пейн.

Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме сказал в ночь на воскресенье, что Китай должен быть привлечен к ответственности, если выяснится, что он преднамеренно скрывал данные о коронавирусе COVID-19.

"Если они преднамеренно скрывали, то да, должны быть последствия", - сказал он.

При этом Трамп отметил, что если Китай просто совершил ошибку, то это не так страшно. "Ошибки случаются", - заявил президент США.

В последние дни Трамп регулярно говорит о том, что Китай и ВОЗ могли скрывать важные данные о коронавирусе, распространившемся по всему миру из китайского города Уханя.

1гк ав

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