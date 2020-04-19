Вашингтон. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Китай был недостаточно откровенен и скрывает часть информации, касающейся истоков и распространения коронавируса, заявила министр иностранных дел Австралии Марис Пейн.
Она в интервью телеканалу АВС сказала, что ее "озабоченности по поводу открытости Китая находятся в очень высокой точке".
"Вопросы, связанные с коронавирусом, являются вопросами для проведения независимого расследования, я думаю, что важно, чтобы мы сделали это", - сказал Пейн.
Президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме сказал в ночь на воскресенье, что Китай должен быть привлечен к ответственности, если выяснится, что он преднамеренно скрывал данные о коронавирусе COVID-19.
"Если они преднамеренно скрывали, то да, должны быть последствия", - сказал он.
При этом Трамп отметил, что если Китай просто совершил ошибку, то это не так страшно. "Ошибки случаются", - заявил президент США.
В последние дни Трамп регулярно говорит о том, что Китай и ВОЗ могли скрывать важные данные о коронавирусе, распространившемся по всему миру из китайского города Уханя.
1гк ав