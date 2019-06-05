Этот контент был опубликован 5 июня 2019 г. 4:28

Нью-Йорк (ООН). 5 июня. ИНТЕРФАКС - Представитель Китая на заседании СБ ООН, состоявшегося по инициативе Великобритании и Германии, выступил против принятия заявления для прессы по ситуации в Судане, сообщают в среду СМИ со ссылками на дипломатические источники.

В сообщениях отмечается, что в проекте документа, который рассматривался на заседании, проходившем в закрытом режиме, говорилось о том, что Совбез призывает военные власти Судана и оппозицию "продолжить совместную работу над разрешением нынешнего кризиса на основе консенсуса".

СМИ обратили внимание, что решительный протест Китая против документа поддержала Россия.

"Мы не хотим продвигать несбалансированное заявление, которое может привести к ухудшению ситуации", - сказал журналистам по окончании заседания заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Он добавил, что в такой ситуации следует "быть очень осторожными".

В то же время, после того, как заявление СБ ООН было заблокировано, представительства Бельгии, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, Нидерландов и Швеции при всемирной организации распространили совместное заявление, в котором выразили озабоченность прекращением военным советом Судана переговоров с оппозицией.

"Мы призываем к согласованному переходу власти к гражданскому правительству, как этого требует народ Судана", - говорится в заявлении европейской "восьмерки".

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш осудил действия сил безопасности Судана против участников демонстраций.

"Гутерриш напомнил, что переходный военный совет несет ответственность за безопасность граждан Судана, и призвал все стороны проявлять сдержанность, в частности, выполнять свои обязательства для соблюдения прав человека, право на свободу собраний и свободу слова", - отметили в ООН.

Слова Гутерриша прозвучали на фоне последних событий в суданской столице Хартуме, где утром в понедельник в центр города были введены силы спецназа, в задачу которым было поставлено разогнать участников акции протеста у здания министерства обороны и штаб-квартиры суданской армии. Сообщается о том, что в результате погибли, по меньшей мере, 30 человек.

Между тем, суданские военные опровергают информацию о том, что они применили силу против протестующих.

В апреле в Судане произошел военный переворот, президент страны Омар аль-Башир был арестован. После переворота в стране продолжались массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти.

1гк тг

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