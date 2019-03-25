Париж. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Европейский авиастроительный концерн Airbus SE получил заказ на 300 самолетов от китайской компании China Aviation Supplies Holding Co.
Заказ включает в себя 290 узкофюзеляжных самолетов серии A320, в том числе более экономичной модификации neo (new engine option), а также 10 лайнеров A320.
Общая каталожная стоимость заказа оценивается в $35 млрд.
Контракт был подписан в рамках визита председателя КНР Си Цзиньпина во Францию в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона.
О подготовке данной сделки впервые стало известно в начале 2018 года. Тогда называлась сумма в $18 млрд.
По прогнозам Airbus, в ближайшие 20 лет Китаю понадобится порядка 7,4 тыс. новых самолетов, что составляет примерно 19% общемирового спроса.
Акции Airbus на торгах в понедельник подешевели на 0,5%. С начала года капитализация компании подскочила на 36%, до 89 млрд евро.
Служба финансово-экономической информации
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