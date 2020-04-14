Этот контент был опубликован 14 апреля 2020 г. 5:41

Пекин. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Генеральное консульство России в Харбине (северо-восточная китайская провинция Хэйлунцзян) сообщило, что китайская сторона закрыла все наземные погранпереходы на российско-китайской границе.

В сообщении говорится, что власти провинции Хэйлунцзян официально уведомили, что пункт пропуска Пограничный - Суйфэньхэ (Хэйлунцзян) будет по-прежнему закрыт для пассажирского сообщения после 13 апреля.

Сохраняется временный запрет для пропуска пассажиров через пункт пропуска Забайкальск - Маньчжурия (АР Внутренняя Монголия).

С наступлением тёплой погоды прекращено движение через реку Амур по понтонной переправе, таким образом нельзя пересечь границу через пункт пропуска Благовещенск - Хэйхэ (Хэйлунцзян).

О сроках восстановления работы пунктов пропуска на российско-китайской границе в пассажирском направлении будет сообщено дополнительно, отметила дипмиссия.

Как сообщалось, за истекшие сутки в провинции Хэйлунцзян коронавирус подтвержден еще у 79 граждан КНР, прибывших из России, сообщил во вторник провинциальный Комитет здравоохранения.

Все зараженные прибыли в город Суйфэньхэ (Хэйлунцзян) из Москвы во Владивосток рейсами российских авиакомпаний с 29 марта по начало апреля, откуда проследовали на пограничный пункт пропуска на автомашинах.

Таким образом, по состоянию на утро понедельника общее число подтвержденных случаев ввезенных из-за рубежа случаев заболевания в Хэйлунцзяне выросло до 326.

В то же время, власти китайского автономного района Внутренняя Монголия на границе с Россией накануне сообщили, что 12 апреля коронавирус COVID-19 диагностирован у 34 граждан КНР, прибывших на территорию района через автомобильный пункт пропуска Забайкальск - Манчжурия.

1гк гс

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