Этот контент был опубликован 20 ноября 2019 г. 5:23

Пекин. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - МИД КНР назвал принятие накануне Сенатом американского Конгресса законопроекта о ситуации в Гонконге вмешательством во внутренние дела Китая и заявил Вашингтону решительный протест.

"Сенат США 129 ноября рассмотрел законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге". Китай решительно осуждает и заявляет решительный протест против этого законопроекта, в котором игнорируются факты, вносится путаница, нарушаются нормы и применяются двойные стандарты, что является неприкрытым вмешательством в дела Гонконга, внутренние дела Китая, грубым нарушением международного права и основных норм международных отношений", - говорится в распространенном заявлении официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.

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