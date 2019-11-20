Этот контент был опубликован 20 ноября 2019 г. 5:31

*** МИД КНР и администрация Гонконга назвали это вмешательством в дела Китая и нарушением международных законов

Пекин. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - МИД КНР назвал принятие накануне Сенатом американского Конгресса законопроекта о ситуации в Гонконге вмешательством во внутренние дела Китая и заявил Вашингтону решительный протест.

"Сенат США 129 ноября рассмотрел законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге". Китай решительно осуждает и заявляет решительный протест против этого законопроекта, в котором игнорируются факты, вносится путаница, нарушаются нормы и применяются двойные стандарты, что является неприкрытым вмешательством в дела Гонконга, внутренние дела Китая, грубым нарушением международного права и основных норм международных отношений", - говорится в распространенном заявлении официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.

Дипломат отметил, что беспорядки в Гонконге "серьезным образом подрывают безопасность населения и его материальных ценностей, тормозят процесс развития Гонконга, бросают вызов формуле "одна страна две системы".

Он подчеркнул: "В настоящее время Гонконг стоит не перед задачей решения вопроса о так называемых правах человека и демократии, а перед задачей скорейшего прекращения беспорядков, отстаивания законов, восстановления порядка".

По словам Гэн Шуана, центральное правительство Китая "продолжит решительно поддерживать законные действия правительства социального административного района Гонконг, меры полиции Гонконга, направленные на соблюдение законов, судебной системы Гонконга по наказанию преступников в соответствии с законом".

МИД потребовал от Вашингтона "немедленно прекратить вмешиваться в дела Гонконга и вмешиваться во внутренние дела Китая, чтобы не разжигать огонь и не пожать горькие плоды".

"Если американская сторона продолжит такие действия, то Китай примет решительные меры, чтобы решительно противостоять этому, твердо отстаивать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития", - подчеркивается в заявлении.

Администрация Гонконга в распространенном в связи с принятием законопроекта заявлении выразила глубокое сожаление.

В нем говорится, что проект закона подрывает отношения между Гонконгом и Соединенными Штатами, и отмечается, что любая форма вмешательства во внутренние дела Гонконга со стороны иностранного парламента неприемлема.

Как сообщалось, Сенат Конгресса США единогласно одобрил подготовленный законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге".

Документ направлен в Палату представителей, которая ранее приняла аналогичный законопроект. Теперь в случае согласования обеими палатами Конгресса текста законопроекта, он должен поступить на подпись президенту США Дональду Трампу.

Вслед за первым Сенат принял второй законопроект, вводящий запрет на поставки снаряжения для гонконгской полиции: слезоточивого и перцового газа, резиновых пуль и электрошокеров.

В Гонконге с июня продолжаются массовые протесты. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и вовсе отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности введения в административном районе системы прямых выборов руководства.

Протестующие также выступают против жестоких действий полиции, сопровождавших предыдущие протестные акции.

1гк сн

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