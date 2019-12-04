Этот контент был опубликован 4 декабря 2019 г. 3:23

Пекин. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Приятый Палатой представителей американского Конгресса законопроект о соблюдении прав человека в отношении уйгурского населения китайского Синьцзяна, нарушает нормы международного права и международных отношений, является вмешательством во внутренние дела Китая, говорится в распространенном заявлении МИД КНР.

"Китайская сторона выражает в связи с этим глубокое возмущение и заявляет решительный протест", - подчеркнула официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

В заявлении отмечается, что в Вашингтоне грубо искажают реальные факты и политику центральных властей в отношении Синьцзяна. В этом автонимом районе Китая не существует каких-либо проблем с соблюдением прав человека, этнического или же религиозного характера. Одной из основных задач руководства района является борьба против террористической и экстремистской деятельности.

"Мы хотим предупредить американскую сторону, что дела Синьцзяна являются чисто внутренними делами Китая и не допускают иностранного вмешательства. Вышеупомянутый законопроект США намеренно дискредитирует политику Китая в области борьбы с терроризмом и декриминализации, это в еще большей степени разоблачает применяемые Соединенными Штатами двойные стандарты в сфере борьбы с терроризмом", - сказала китайский дипломат.

Она подчеркнула: "Китайское правительство и народ твердо намерены защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития. Попытка американской стороны использовать Синьцзян для провоцирования обострения национальных отношений в Китае, дестабилизации ситуации и подрыва процветания и стабильности в Синьцзяне и сдерживания роста Китая абсолютно нереальны".

Хуа Чуньин призвала США "исправить ошибки, предотвратить принятие закона о Синьцзяне и прекратить использование Синьцзяна границ для вмешательства во внутренние дела Китая".

"Китайская сторона в дальнейшем будет реагировать в соответствии с развитием ситуации", - отметила она.

Как сообщалось, Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, требующий от президента Дональда Трампа ужесточения политики в отношении Пекина по проблеме Синьцзяна.

Документ предусматривает введение санкций против высокопоставленных китайских чиновников, в том числе против члена политбюро ЦК Компартии Китая, секретаря комитета КПК СУАР Чэнь Цюаньго.

В сентябре аналогичный законопроект был одобрен Сенатом. Теперь в случае согласования документа обеими патами Конгресса, он, чтобы приобрести статус закона, должен быть подписан президентом.

Пекин решительно отвергает выдвигаемые обвинения в нарушении прав человека в Синьцзяне и рассматривает даваемые США оценки ситуации в СУАР как грубое вмешательство во внутренние дела Китая.

Ранее принятый США закон "О правах человека и демократии в Гонконге" уже вызвал крайне негативную реакцию в Пекине. В качестве ответной меры Китай запретил заходы в Гонконг американских военных кораблей.

Принятие закона по Синьцзяну станет новым витком обострения отношений между двумя станами, и может оказать серьезное негативное влияние на китайско-американские переговоры по торговле, считают наблюдатели.

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