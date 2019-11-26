Этот контент был опубликован 26 ноября 2019 г. 2:22

Пекин. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - МИД КНР заявил решительный протест Соединенным Штатам в связи с принятием американским Конгрессом законопроекта "О правах человека и демократии в Гонконге", назвав это вмешательством во внутренние дела Китая.

"Замминистра иностранных дел Китая Чжэн Цэгуан вызвал посла США в Китае Терри Брэнстеда и заявил ему решительный протест в связи с принятием двумя палами американского Конгресса так называемого законопроекта "О правах человека и демократии в Гонконге", - говорится в сообщении МИД КНР, размещенном на сайте ведомства.

Чжэн Цзэгуан подчеркнул, что "Гонконг - это китайский Гонконг, все дела Гонконга относятся к внутренним делам Китая, ни одно иностранное государство не имеет право в них вмешиваться".

Он отметил: "Конгресс США откровенно вмешивается во внутренние дела Китая, пренебрегает фактами, преувеличивает, потворствует и поддерживает насильственные преступления и хаос со стороны антикитайских сил, чем грубо нарушает международное право и основополагающие нормы международных отношений. Китайская сторона выражает в связи с этим глубокое возмущение и заявляет протест".

"Решимость Китая отстаивать государственный суверенитет, безопасности и интересы развития непоколебима, как непоколебим и его курс на проведение политики "одна страна, две системы", на противодействие вмешательству в дела Гонконга любых иностранных сил", - говорится в заявлении китайского МИД.

Замминистра призвал американскую сторону "незамедлительно исправить ошибки, чтобы остановить вышеупомянутый законопроект о Гонконге и прекратить любые заявления и вмешательство в дела Гонконга и внутренние дела Китая".

"В противном случае вся ответственность за последствия ляжет на американскую сторону, - предупредил Чжэн Цзэгуан.

Как сообщалось, Палата представителей и Сенат американского Конгресса согласовали и одобрили законопроект по Гонконгу, который должен поступить на подпись президенту Дональду Трампу.

1гк ки

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