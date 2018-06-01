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Этот контент был опубликован 1 июня 2018 г. 12:38 01.06.2018 - 12:38

Брюссель. 1 июня. ИНТЕРАКС - Министр иностранных дел Китая Ван И в пятницу заявил, что КНР намерена сделать все, чтобы сохранить соглашение между "пятеркой" и Ираном по атомной программе Тегерана, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

"Мы будем неукоснительно поддерживать ее (сделку - ИФ)", - заявил Ван И в Брюсселе на совместной пресс-конференции с главой европейкой дипломатии Федерикой Могерини.

По его мнению, соглашение было одобрено ООН и "каждая сторона сделки должна ее придерживаться".

Ф.Могерини в свою очередь подчеркнула, что ЕС ценит усилия Китая, добавив, что Евросоюз и КНР координируют действия для того, чтобы сохранить СВПД после выхода США из этой сделки.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о решении выйти из сделки с Тегераном по иранской ядерной программе - так называемого Совместного всеобъемлющего плана действий. Остальные участники международных посредников (четыре постоянных члена СБ ООН и ФРГ), заключавших СВПД, выступают за сохранение сделки.

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