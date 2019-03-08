Этот контент был опубликован 8 марта 2019 г. 4:41

Пекин. 8 марта. ИНТЕРФАКС - Китай и Россия, которые несут особую ответственность, являясь постоянными членами СБ ООН, продолжат совместно отстаивать мир и безопасность в глобальном масштабе на принципах Устава ООН, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"В новом году Китай и Россия укрепят стратегическое партнерство, будут отстаивать основные принципы Устава ООН, стратегическую безопасность в мире", - сказал он на пресс-конференции в Пекине.

Ван И подчеркнул, что "когда Китай и Россия выступают вместе, то мир становится немного прочнее, немного безопаснее, немного стабильнее".

Глава МИД Китая отметил успехи в области экономического сотрудничества между двумя странами, в частности, в области реализации программ по крупным объектам.

Он напомнил, что нынешний год - год 70-й годовщины установления дипотношений между двумя странами. На нынешнем этапе эти отношения отличаются высокой степенью стабильности, зрелости, взаимного доверия. "Они уже стали образцом отношений между великим державами", - заявил Ван И.

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