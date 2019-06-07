Этот контент был опубликован 7 июня 2019 г. 4:05

Москва/Пекин. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Китайско-российские отношения в наступающую новую эпоху служат делу укрепления и поддержания международного мира, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на церемонии, посвященной 70-летию установления дипломатических отношений между двумя.

"Вступающие в новую эпоху китайско-российские отношения служат надежным гарантом мира и стабильности на планете", - подчеркнул китайский руководитель.

Он отметил, что в нынешней противоречивой международной обстановке Китай и Россия "будут и дальше отстаивать равенство и справедливость, решительно защищать международную систему под эгидой ООН и мировой порядок, основанный на целях и принципах Устава ООН".

Си Цзиньпин заверил, что обе страны готовы совместно "продвигать идею многополярности мира и демократизацию международных отношений для формирования более процветающего, стабильного и справедливого мира".

Текст выступления председателя КНР распространила пресс-служба посольства Китая в России.

Си Цзиньпин находится в России с государственным визитом. Он в пятницу также примет участие и выступит на Санкт-Петербургском экономическом форуме.

1гк гс

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