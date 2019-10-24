Этот контент был опубликован 24 октября 2019 г. 10:37

Брюссель. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Глава Пентагона Марк Эспер заявил в четверг, что Китай и Россия используют свою силу для того, чтобы оказывать давление на другие страны и подрывать сложившийся порядок, сообщил в четверг журналист издания Wall Street Journal в своем Twitter.

"Внешняя политика России демонстрирует вопиющее пренебрежение к государственному суверенитету", - цитирует журналист слова Эспера, сказанные в Брюсселе.

"Я бы предостерег моих друзей в Европе от приверженности мнению, что опасения США по поводу китайской экономической и военной экспансии не имеют отношения к их национальной безопасности", - добавил Эспер, отметив, что в "долговременной перспективе Китай опаснее, чем Россия".

По его мнению, эти страны подрывают порядок, выстроенный западными союзниками и основанный на демократии, верховенстве закона, правах человека и свободной торговле.

1ви ри

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