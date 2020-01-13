Этот контент был опубликован 13 января 2020 г. 1:23

Вашингтон. 13 января. ИНТЕРФАКС - Главную угрозу для США в настоящее время представляют Китай и Россия, заявил советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

"Две самые большие угрозы для Америки в соответствии с национальной оборонной стратегией исходят от равных конкурентов - Китая и России", - сказал чиновник в интервью порталу Axios.

При этом он отметил, что "Соединенные Штаты никогда не сталкивались с таким равным соперником, как Китай".

Свой вывод он мотивировал "численностью китайского населения, его политической системой, глобальными амбициями, и четкой целью добиться доминирования в мировой торговле и экономике". Поэтому, по словам О'Брайена, "Китай должен восприниматься очень серьезно".

"Мы должны быть достаточно сильны, чтобы никто не посмел бросить нам вызов в военном отношении, включая КНР", - подчеркнул он.

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