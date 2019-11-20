Этот контент был опубликован 20 ноября 2019 г. 7:51

Пекин. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Китай и Саудовская Аравия начали трехнедельные совместные военно-морские учения, сообщили в среду китайские СМИ.

По данным СМИ, учения нацелены на укрепление доверия между двумя странами для борьбы с терроризмом и пиратством на море вследствие роста напряженности в Персидском заливе.

Отмечается, что учения будут проходить на военно-морской базе Саудовской Аравии.

Пекин поддерживает тесные связи с Эр-Риядом, так как Саудовская Аравия является главным поставщиком нефти Китаю, напоминает в свою очередь западная пресса.

1ви ар

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