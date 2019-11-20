Пекин. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Китай и Саудовская Аравия начали трехнедельные совместные военно-морские учения, сообщили в среду китайские СМИ.
По данным СМИ, учения нацелены на укрепление доверия между двумя странами для борьбы с терроризмом и пиратством на море вследствие роста напряженности в Персидском заливе.
Отмечается, что учения будут проходить на военно-морской базе Саудовской Аравии.
Пекин поддерживает тесные связи с Эр-Риядом, так как Саудовская Аравия является главным поставщиком нефти Китаю, напоминает в свою очередь западная пресса.
1ви ар