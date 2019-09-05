Этот контент был опубликован 5 сентября 2019 г. 4:07

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Пекин. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Китай и Соединенные Штаты договорились о возобновлении переговоров по существующим между ними торговым проблемам в начале октября в Вашингтоне, сообщило министерство коммерции КНР в четверг.

"Стороны согласились провести 13-й раунд китайско-американских консультаций на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам в начале октября в Вашингтоне", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем отмечается, что договоренность была достигнута в ходе состоявшейся по инициативе американской стороны телефонной беседы главного китайского переговорщика вице-премьера Госсовета НР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министров финансов США Стивеном Мнучиным.

До начала раунда стороны "будут поддерживать тесные контакты". Консультации на рабочем уровне начнутся в середине сентября, чтобы "провести полную подготовку к достижению реальных результатов на переговорах на высоком уровне", - отметило минкоммерции Китая.

"Обе стороны считают, что нужно приложить совместные усилия и предпринять практические действия для создания благоприятных условий на переговорах", - подчеркнуло министерство по итогам беседы глав делегаций двух стран.

Переговоры по торговым разногласиям были приостановлены на фоне обострения "тарифной войны" между двумя странами, начатой президентом США Дональдом Трампом.

1гк бм

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