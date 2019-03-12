Этот контент был опубликован 12 марта 2019 г. 3:53

Пекин. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и его американские партеры по торговым переговорам - министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер - по телефону обсудили вопросы, касающееся торгового соглашения между двумя странами, сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на минкоммерции КНР.

В сообщении отмечается, что стороны коснулись "ключевых вопросов по тексту" и дальнейших шагов по урегулированию торговых отношений.

Вместе с тем, в сообщении не говорится о том, обсудили ли стороны сроки возможной встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа.

Как сообщалось, ранее Д.Трамп заявил, что соглашение по торговле должно быть подписано им и Си Цзиньпином лично.

1гк гс

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