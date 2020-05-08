Пекин. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Китай и Соединенные Штаты подтвердили готовность способствовать выполнению условий первой фазы торгового соглашения, заключенного ранее, сообщило минкоммерции КНР.
В сообщении говорится, что в пятницу вице-премьер Госсовета КНР, глава китайской делегации на переговорах с США по торговле Лю Хэ провел телефонную беседу со своими американскими коллегами по переговорам -торговым представителем США Робертом Лайтхазером и министром финансов Стивеном Мнучиным.
"Стороны отметили необходимость укрепления сотрудничества в области макроэкономики и общественного здравоохранения, а также усилий по созданию благоприятной атмосферы и условий для реализации первого этапа торгово-экономического соглашения между США и Китаем", - сообщило ведомство на своем сайте.
Оно отметило, что стороны "для достижения положительных результатов договорились поддерживать координацию и контакты".
1гк гс