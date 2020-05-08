Этот контент был опубликован 8 мая 2020 г. 5:06

Пекин. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Китай и Соединенные Штаты подтвердили готовность способствовать выполнению условий первой фазы торгового соглашения, заключенного ранее, сообщило минкоммерции КНР.

В сообщении говорится, что в пятницу вице-премьер Госсовета КНР, глава китайской делегации на переговорах с США по торговле Лю Хэ провел телефонную беседу со своими американскими коллегами по переговорам -торговым представителем США Робертом Лайтхазером и министром финансов Стивеном Мнучиным.

"Стороны отметили необходимость укрепления сотрудничества в области макроэкономики и общественного здравоохранения, а также усилий по созданию благоприятной атмосферы и условий для реализации первого этапа торгово-экономического соглашения между США и Китаем", - сообщило ведомство на своем сайте.

Оно отметило, что стороны "для достижения положительных результатов договорились поддерживать координацию и контакты".

1гк гс

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