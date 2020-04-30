Этот контент был опубликован 30 апреля 2020 г. 3:59

*** Требование от КНР компенсаций - попытка вымогательства

Пекин. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Китай выступает за широкое международное сотрудничество в области изучения истоков коронавируса COVID-19, однако против того, чтобы оно было направлено на то, чтобы обвинить его в распространении пандемии, заявил замглавы МИД КНР Юэ Юйчэн.

"Мы выступаем против того, чтобы посадить Китай на скамью подсудимых без каких-либо доказательств его вины, а затем искать эти доказательства с помощью так называемого международного расследования. Мы категорически против такого этого международного расследования", - сказал дипломат в интервью американскому телеканалу NBC.

Ранее о том, что США ведут расследование в отношении вины Китая в распространении инфекции, заявлял президент США Дональд Трамп и ряд политиков других стран мира.

Юэ Юйчэн также назвал абсурдным требования некоторых стран о компенсации Китаем вызванных коронавирусом экономических потерь.

"Преследование Китая и требование от него компенсаций - это просто абсурдный политический фарс", - подчеркнул дипломат, отметив, что КНР сама стала жертвой инфекции и понесла значительные потери.

Он подчеркнул: "Поскольку требование от Китая возмещения убытков является и необоснованным, и незаконным, то чем оно отличается от вымогательства со стороны недобросовестных людей?"

"КНР считает, что требование компенсации - это не что иное, как попытка этих людей переложить на Китай ответственность за свою неспособность борьбы с инфекцией", - добавил замминистра.

Текст интервью опубликован на сайте МИД КНР.

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