Пекин. 29 января. ИНТЕРФАКС - Правительство Китая принимает меры, которые позволяют в целом контролировать ситуацию с распространением пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
"В настоящее время заболевание в целом контролируется и поддается лечению. Преимущество существующей в Китае системы позволяет сосредоточить силы на решении больших задач, и мы полностью уверены и способны полностью победить эпидемию", - заявил Ван И в телефонной беседе с главой британского МИД Домиником Раабом.
Целью принимаемых Китаем "экстраординарных мер является скорейшей прекращение распространения болезни и приведение ситуации в нормальное состояние", - отметил китайский дипломат. По его словам, Всемирная организация здравоохранения одобрила действия китайских властей в этом направлении.
Ван И подчеркнул: "Китай, как ответственная страна, будет и впредь обеспечивать безопасность, здоровье и жизни всех соотечественников и иностранных граждан. В то же время Китай готов поддерживать связь со странами, включая Великобританию, для надлежащего решения вопросов, связанных с предотвращением и контролем над распространением болезни".
Рааб со своей стороны высоко оценил решительные меры правительства Китая по борьбе со вспышкой пневмонии и уже достигнутые положительные результаты. Он сказал, что Великобритания готова активизировать координацию и сотрудничество с китайской стороной, сделать все возможное, чтобы обеспечить Китай необходимыми медицинскими материалами.
Сообщение о беседе размещено на сайте китайского внешнеполитического ведомства.
1гк бм