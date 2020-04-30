Этот контент был опубликован 30 апреля 2020 г. 23:18

Вашингтон. 1 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп не исключил, что КНР намеренно не стала препятствовать распространению коронавируса COVID-19 в мире.

"Либо не смогли сделать это, либо же - попросту решили не делать этого", - сказал он на брифинге в Белом доме.

"Китай - очень продвинутая страна", - добавил он, объясняя, почему у КНР были все необходимые инструменты для того, чтобы не допустить распространения коронавирусой инфекции.

"Странно, что китайцы тогда прекратили рейсы в Китай, однако одновременно - разрешали рейсы из КНР", - добавил Трамп.

Он также повторил мысль о том, что Пекин хотел бы победы экс-вице президента США Джо Байдена на ближайших президентских выборах.

"Они хотят видеть президентом Сонного Джо. Ведь тогда они смогут делать с нашей страной все, что захотят", - считает президент США.

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