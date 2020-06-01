Этот контент был опубликован 1 июня 2020 г. 7:44

Пекин. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Благодаря своевременно принятым мерам по предотвращению распространения коронавируса, Китай в настоящее время лидирует в борьбе с COVID-19, заявил ведущий китайский вирусолог Чжун Наньшань.

"На сегодня, если считать число заболевших и скончавшихся в Китае на 100 тыс. человек населения, то эти показатели в Китае являются самыми низкими в мире", - сказал он в эфире центрального китайского телевидения.

Эксперт сообщил, что коронавирус нового типа был выявлен в Китае на достаточно ранней стадии, что позволило сразу же начать работу над вакциной. К настоящему моменту в стране разработаны пять типов вакцин, все они проходят второй этап клинических испытаний.

В то же время, еще один видный китайских эпидемиолог Чжан Вэньхун предупредил, что с учетом нынешней обстановки с распространением коронавируса в мире невозможно будет избежать второй волны инфекции, пик которой придется на осень.

"Вторая волна эпидемии осенью-зимой придет обязательно, поскольку обстановка в странах мира остается достаточно серьезной, сохраняется риск ее распространения, если не удастся сейчас остановить ее за рубежом", сказал он в прямом эфире.

При этом, по его словам, "не следует проявлять излишнюю озабоченность", нужны только подготовительные меры, которые уже приняты в Китае.

"В будущем если меры по предотвращению и борьбе с инфекцией будут регулироваться нормально, вирус может сосуществовать с людьми в течение года или двух, но его воздействие на нашу повседневную жизнь будет очень незначительным", - сказал Чжан Вэньхун.

1гк ав

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