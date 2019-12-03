Этот контент был опубликован 3 декабря 2019 г. 3:14

Пекин. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Китай может ввести запрет на посещение Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР всеми обладателями американских дипломатических паспортов, написал главный редактор китайского издания Global Times Ху Сицзинь.

Он также сообщил, что Китай рассматривает вопрос о введении визовых ограничений для американских чиновников и законодателей, которые допускают "одиозные заявления" по ситуации в Синьцзяне.

Это, по его словам, будет ответом на законопроект по Синьцзяну, который готовится американским Конгрессом.

Чиновник не раскрыл источники этой информации.

США активно поднимают вопрос о якобы имеющих место притеснениях и репрессиях в отношении национальных меньшинств в СУАР, в частности, против уйгуров. Пекин эти обвинения решительно отвергает.

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