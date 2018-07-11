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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 16:02 11.07.2018 - 16:02

Пекин/Нью-Йорк. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Китай рассматривает широкий список дополнительных мер в ответ на очередной раунд пошлин на импорт товаров из КНР, объявленный президентом США Дональдом Трампом, включая затормаживание процесса одобрения слияний и поглощений с участием американских компаний, пишет The Wall Street Journal.

У Пекина нет возможности отзеркалить новые американские пошлины в полном объеме - Китай просто не импортирует из США столько товаров, поэтому ответные шаги затронут другие сферы деятельности, утверждают источники издания.

Например, Китай может задерживать выдачу лицензий и разрешений американским компаниям, а также ужесточить проверки американских товаров на границе. В настоящее время правительство КНР изучает, как реализовать эти меры, не нарушив национальные интересы в других сферах.

Во вторник президент Д.Трамп дал указание начать процедуру введения дополнительных 10%-ных пошлин на товары из КНР общей стоимостью $200 млрд, сделав тем самым еще один шаг в эскалации торгового конфликта с Пекином. В новый список входят как высокотехнологичные продукты, так и потребительские товары повседневного спроса (сумки, одежда) и длительного пользования (мебель).

Ранее Д.Трамп заявлял, что в итоге он готов ввести дополнительные тарифы практически на все поставки из КНР, составляющие сейчас около $500 млрд в год, если Пекин будет отвечать на новые пошлины аналогичными мерами в отношении американских товаров и не пойдет на уступки.

Китай "потрясен действиями США", заявило в среду министерство торговли КНР.

"Правительство Китая, как это делалось ранее, для защиты коренных интересов страны и основных интересов населения вынуждено будет дать необходимый ответ", - подчеркивается в заявлении ведомства. В нем говорится также, что действия американской администрации "неприемлемы, и Китай заявляет в связи с этим решительный протест".

Акции нидерландской NXP Semiconductors подешевели на 4% на торгах в Нью-Йорке в среду. NXP ждет от китайских властей одобрения ее поглощения компанией Qualcomm за $44 млрд. В апреле Qualcomm и NXP перенесли срок завершения сделки с 25 апреля на 25 июля 2018 года. Если к этому сроку сделка не будет одобрена китайским регулятором, Qualcomm должна будет выплатить NXP комиссию за расторжение сделки в размере $2 млрд.

Цена бумаг Qualcomm уменьшилась на 1,3%.

Кроме того, зеленого света из Пекина ждут сделки Rockwell Collins (-1,3%) с United Technologies (-1,8%) и Orbotech (-1,2%) с KLA-Tencor (-0,6%), сообщает агентство Bloomberg.

Служба финансово-экономической информации

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