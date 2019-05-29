Этот контент был опубликован 29 мая 2019 г. 10:03

Пекин. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Китай может использовать редкоземельные металлы (РЗМ), как рычаг давления на США в торговом споре двух стран, сообщают китайские СМИ.

КНР является крупнейшим мировым поставщиком РЗМ и обеспечивает порядка 80% потребностей США в этих металлах.

Штатам не стоит недооценивать способность Китая вести торговую войну, пишет People's Daily, ключевое издание Коммунистической партии КНР.

"Совсем не сложно ответить на вопрос о том, будет ли Китай использовать экспорт редкоземельных металлов как ответное оружие в торговой войне", - цитирует агентство Bloomberg статью, опубликованную в газете.

В микроблоге в Twitter китайской газеты Global Times говорится, что Пекин "серьезно" рассматривает возможность ограничения экспорта РЗМ в США, наряду с другими контрмерами.

CCTV также сообщает о планах Китая ограничить экспорт РЗМ в Штаты, ссылаясь на представителя Государственного комитета по реформам и развитию КНР (NDRC).

"Станут ли редкоземельные металлы ответным оружием Китая на незаконное давление Штатов? Могу сказать, что, если кто-то хочет использовать продукты, произведенные с использованием редкоземельных металлов, чтобы ограничить развитие КНР, то китайские граждане вряд ли обрадуются этому", - цитирует CCTV представителя NDRC.

На долю КНР приходится порядка 85% глобальных поставок редкоземельных металлов. В число крупнейших потребителей РЗМ входят американские промышленные компании, занимающиеся разработкой инновационных технологий, в том числе электромобилей, ветрогенераторов и военного оборудования.

Это объясняет то, почему Вашингтон не стал повышать пошлины на РЗМ, экспортируемые Китаем, несмотря на эскалацию торговой войны между двумя странами.

Китай, однако, воспользовался ситуацией, чтобы поднять до 25% с 10% пошлину на редкоземельные руды, добываемые Штатами на единственном в стране активном руднике Mountain Pass (Калифорния) и отправляемые на переработку в КНР.

Котировки акций китайских компаний, задействованных в добыче и обработке РЗМ, взлетели в среду.

Стоимость бумаг China Northern Rare Earth Group High-Tech подскочила на 8,7%, China Rare Earth Holdings - на 24%, China Minmetals Rare Earth - на 10%.

Редкоземельные металлы - группа из 17 элементов, включающая лантан, скандий, иттрий и лантаноиды. Несмотря на название, с точки зрения природных запасов редкоземельные элементы не являются редкими: по суммарной распространенности они в десятки раз превосходят, например, молибден и вольфрам. Однако капитальные затраты на их добычу считаются более значительными (порядка $40 тыс. на тонну - по данным Roskill Information Services Ltd.).

Редкоземельные металлы используются в радиоэлектронике, атомной технике, машиностроении, химической и стекольной промышленности.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк им

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!