Этот контент был опубликован 3 февраля 2020 г. 13:05

Пекин. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Правительство Китая может пересмотреть в сторону снижения целевой уровень экономического роста в стране в этом году из-за последствий нового коронавируса, сообщает агентство Bloomberg. со ссылкой на источники.

Обычно прогноз относительно ожидаемых темпов подъема ВВП публикуется в марте. Экономисты ожидают, что в этом году он будет составлять "около 6%".

Кроме того, власти страны рассматривают различные меры для стимулирования роста экономики, по данным источников.

Рост экономики Китая в 2019 году, по предварительным данным, составил 6,1%, то есть соответствовал предусмотренным планом экономического развития страны 6-6,5%. Тем не менее, это был минимальный подъем с 1990-х годов.

В 2018 году ВВП страны увеличился на 6,6%.

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