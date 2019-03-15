Этот контент был опубликован 15 марта 2019 г. 4:53

Пекин. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Преодоление торговых разногласий между Китаем и США отвечает интересам обеих стран, Китай надеется на их успешное завершение, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на пресс-конференции по завершении сессии ВСНП.

"В настоящее время проходят двухсторонние консультации, мы надеемся, что они завершатся успешно на основе соблюдения взаимных интересов и выгоды. Мы считаем, что это является надеждой всего мира", - сказал Ли Кэцян.

Он отметил, что стабильное развитие торгово-экономических связей между двумя странами отвечает из общим интересами и интересам китайского и американского народов.

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