Этот контент был опубликован 25 июня 2019 г. 12:46

Пекин. 25 июня. ИНТЕРФАКС - В МИД Китая выразили надежду на то, что встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина на предстоящем саммите G20 позволит найти решение для разногласий, передает во вторник агентство Associated Press.

По словам официального представителя МИД КНР Гэн Шуана, встреча двух лидеров позволит укрепить доверие между Вашингтоном и Пекином, а также разрешить существующие между ними спорные вопросы.

Китай привержен тому, чтобы развивать с США отношения, "основанные на договоренностях и сотрудничестве", отметил Гэн Шуан.

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина должна состояться в рамках саммита G20 в Осаке 28-29 июня.

Эксперты ожидают, что эта встреча может поспособствовать урегулированию торговых разногласий между Пекином и Вашингтоном.

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