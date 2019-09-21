Этот контент был опубликован 21 сентября 2019 г. 5:31

Пекин. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Очередные подготовительные консультации перед началом торговых переговоров между Китаем и США на высоком уровне, прошедшие в Вашингтоне 19-20 сентября, в Пекине назвали "конструктивными".

"В Вашингтоне 19 и 20 сентября Китай и США провели консультации на уровне заместителей министров, состоялось конструктивное обсуждение торгово-экономических проблем, представляющих взаимный интерес" - говорится в сообщении, размещенном на сайте китайского министерства коммерции.

Стороны, отмечается в нем, также обсудили вопросы, связанные с проведением в октябре переговоров на высоком уровне, условились поддерживать контакты по "соответствующим проблемам".

1гк тг

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!