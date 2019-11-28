Этот контент был опубликован 28 ноября 2019 г. 19:16

Шанхай. 28 ноября. INTERFAX ENERGY - Власти Китая намерены со временем отказаться от регулирования цен на газ на входе в региональные газораспределительные сети - это станет важным этапом в реформировании газового рынка страны.

Согласно документу, обнародованному Государственным комитетом по реформам и развитию КНР (NDRC) ранее в этом месяце, власти планируют, что со временем эти цены будут определяться рынком и отражать баланс спроса на газ и его предложения в китайских провинциях.

В настоящее время NDRC устанавливает тарифы для газораспределительных сетей каждого из 29 административных районов Китая.

Отказ от госрегулирования тарифов на газ на входе в региональные газораспределительные сети будет иметь последствия для стоимости российского газа, поставляемого через газопровод "Сила Сибири", который будет открыт в декабре, пишет Interfax Natural Gas Insight.

Документ, опубликованный NDRC, показывает, что реформа ценообразования в газовой отрасли по-прежнему имеет высокий приоритет для китайских властей. Аналитики Interfax Natural Gas ожидают, что отмена регулирования произойдет одновременно с предоставлением более широкого доступа к газопроводам для третьих компаний, благодаря чему, внутренние цены на газ будут определяться балансом спроса и предложения.

Полная отмена регулирования, однако, займет некоторое время. NDRC планирует лишь поэтапную либерализацию этих тарифов, отмечая, что в первую очередь власти прекратят регулировать цены на газ, поставляемый в Китай через трубопроводы, введенные в строй после 2014 года.

Учитывая, что "Сила Сибири" является единственным газопроводом, построенным после этого времени, ключевое влияние план NDRC в обозримом будущем будет иметь именно для стоимости российского газа, поставляемого в КНР через "Силу Сибири".

Магистральный газопровод "Сила Сибири" будет транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай ("восточный" маршрут). Его протяженность составит около 3 тыс. км. Трасса газопровода проходит по территориям Иркутской области, республики Саха (Якутия) и Амурской области.

Служба энергетической информации

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