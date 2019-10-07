Этот контент был опубликован 7 октября 2019 г. 7:52

Пекин. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Китайские власти не спешат заключать со Штатами масштабное соглашение, которого добивается президент США Дональд Трамп, и не готовы обсуждать ряд важных для американской стороны тем на переговорах, которые должны состояться на этой неделе.

В ходе встреч с представителями Вашингтона, прошедших в Пекине за последние недели, китайская сторона дала понять, что намерена существенно сузить круг тем для обсуждения с США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, который возглавит китайскую делегацию на стартующих 10 октября переговорах в Вашингтоне, предупредил американских чиновников, что Пекин не намерен затрагивать тему реформирования промышленной политики или государственных субсидий - два ключевых вопроса, на решении которых настаивает администрация Трампа, сообщил один из источников.

Эксперты отмечают, что Китай получил преимущество в переговорах с США, поскольку Трамп недавно оказался в центре скандала, спровоцировавшего запуск процесса импичмента.

Однако, по словам источников, близких к администрации Трампа, процесс импичмента не скажется на подходе президента к переговорам с КНР, и если Пекин считает, что позиция Штатов ослабла, то это станет просчетом китайской стороны.

Трамп неоднократно повторял, что готов рассматривать только всеобъемлющее соглашение с Китаем, и, по словам источников, он продолжает придерживаться этого мнения.

"У нас с Китаем были плохие моменты. У нас с Китаем были хорошие моменты. В настоящее время мы находимся на очень важной стадии в плане возможного заключения соглашения, - заявил Трамп, выступая перед журналистами в минувшую пятницу. - Однако мы обговариваем очень жесткие условия сделки. Если они не устроят нас на 100%, мы не будем заключать соглашение".

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