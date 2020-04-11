Этот контент был опубликован 11 апреля 2020 г. 4:04

Пекин. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Группа китайских медицинских специалистов направляется в Россию, чтобы оказать помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщил МИД КНР.

"Китайское правительство приняло решение о направлении в Россию группы медицинских специалистов для оказания помощи в противостоянии коронавирусу", - заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в субботу.

Он отметил, что группа сформирована Госкомитетом по здравоохранению КНР и Комитетом здравоохранения провинции Хэйлунцзян, граничащую с Россией. Она отправляется в Россию в первой половине дня 11 апреля.

Сообщение размещено на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

1гк гс

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