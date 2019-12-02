Этот контент был опубликован 2 декабря 2019 г. 6:40

Пекин. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Китай рассчитывает, что по итогам торговых переговоров США снизят ввозные пошлины на китайские товары, установленные Вашингтоном ранее, пишет англоязычная китайская газета Global Times в понедельник.

"Снижение тарифов является обязательным условием. Китайско-американская торговая война была спровоцирована США ведением тарифов, поэтому они должны быть сокращены в первую очередь", - цитирует газета Вэй Цзяньго, бывшего министра коммерции Китая.

Издание отметило, что Китай уже занимается такими вопросами, как защита интеллектуальной собственности, регулирование иностранных инвестиций и открытие своих финансовых рынков, что соответствует требованиям Соединенных Шатов.

Газета пишет, что Пекин рассчитывает на "гибкий" и "разумный" подход администрации президента Дональда Трампа.

В то же время, в статье приводятся высказывания китайский чиновников о том, что Китай будет покупать американскую сельскохозяйственную продукцию, и ее объемы "могут быть существенными". Однако в сделке, если она будет заключена, не должна указываться в качестве обязательной конкретная цифра, объемы закупок должны "определяться требованиями рынка".

Ранее Трамп заявлял, что Китай должен закупать американских сельхозтоваров на сумму не менее $50 млрд в год.

Стороны недавно заявляли, что близки к заключению первого этапа торгового соглашения. Однако, как говорится в опубликованном накануне портала Axios материале, подписание Трампом законов "О правах человека и демократии в Гонконге", а также о запрете поставок снаряжения гонконгской полиции осложнило процесс переговоров по торговле.

"Источник, близкий к переговорной команде Трампа, сказал, что китайская сделка теперь "остановлена из-за законодательства по Гонконгу", - пишет портал.

В материале отмечается, что теперь необходимо время, чтобы негативное влияние этого шага на внутриполитическую обстановку в Китае сгладилось.

По сообщениям источников Axios, подписание первой фазы торгового соглашения между двумя странами может произойти "самое ранее - в конце текущего года".

В то же время Трамп, как ожидается, воздержится от очередного превышения тарифов, запланированного на 15 декабря, чтобы сохранить возможности заключения сделки, говорится материале.

Подписание Трампом законов по Гонконгу вызвало крайне негативную реакцию Пекина.

Так, замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн передал послу США в Китае Терри Брэнстеду требование о прекращении вмешательства Соединенных Штатов в его дела, отметив, что подписание законов является "грубым нарушением международного права и основных норм международных отношений, является неприкрытой демонстрацией гегемонии".

Китайский дипломат подчеркнул: "Китай будет решительно противодействовать ошибочным шагам США, все последствия за них полностью лягут на американскую сторону".

Ранее министр торговли США Стивен Мнучин, который совместно с торгпредом США Робертом Лайтхайзером возглавляет на переговорах американскую делегацию, напомнил, что если торговое соглашение не будет подписано до 15 декабря, США введут дополнительный 15-процентный тариф на импорт товаров из Китая на сумму $156 млрд.

1гк бп

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