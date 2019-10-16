Этот контент был опубликован 16 октября 2019 г. 17:23

Вашингтон. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Торговое соглашение, заключенное представителями США и Китая на прошлой неделе, вероятно, не будет подписано до встречи президентов двух стран на саммите АТЭС в Чили, который пройдет 16-17 ноября, заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Белом Доме с президентом Италии Серджио Маттареллой.

При этом, по его словам, Китай уже начал обещанные закупки сельхозпродукции у американских фермеров. Трамп назвал "неверными" сообщения о том, что КНР начнет наращивать закупки сельхозтоваров в США лишь после официального подписания соглашения.

В минувшую пятницу Трамп объявил о заключении "очень значительной сделки" с КНР, которую он назвал первым этапом урегулирования торгового спора. Он сообщил, что по условиям соглашения Китай увеличит импорт американской сельхозпродукции на $40-50 млрд, не указав при этом, в течение какого срока это должно произойти.

Взамен Вашингтон отказался от увеличения пошлин на товары китайского экспорта общим объемом $250 млрд c 25% до 30%, которое было запланировано на 15 октября.

Трамп планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Чили для официального оформления достигнутых договоренностей.

пк ак ав*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!