Китай начал 4-ю общенациональную экономическую перепись

Этот контент был опубликован 4 января 2019 г. 11:44

Пекин. 4 января. ИНТЕРФАКС - Китай в 2019 году начал четвертую общенациональную экономическую перепись - это исследование проводится раз в пять лет и охватывает субъекты хозяйственной деятельности, занятые во вторичном и третичном производстве, пишет China Daily.

Перепись дает максимально широкую картину экономической ситуации в стране. Она позволяет собрать данные о структуре предприятий и их финансовом положении, производственных мощностях, уровне зарплаты, потреблении электроэнергии и других ресурсов.

На этот раз в ней участвуют около 30 млн коллективных предприятий и объединений производственной деятельности, а также порядка 60 млн самозанятых предпринимателей.

Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР направит 2 млн работников в почти 900 тыс. хозяйств для проведения переписи. Процедура займет около трех месяцев.

Для того чтобы знакомить население с ходом переписи и ее результатами, ГСУ создало учетную запись на самой популярной видеоплатформе Китая - Douyin (также известной как TikTok).

Ранее Китай провел три общенациональные экономические переписи - в 2004, 2008 и 2013 годах.

Служба финансово-экономической информации

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